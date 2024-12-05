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У Салаха забрали победу на 90-й минуте. Ньюкасл – Ливерпуль 3:3. Обзор матча и видео голов
Яркое шоу в исполнении обоих коллективов
Фото - Owen Humphreys / PA Wire
Соперники поделили очки в среду вечером. До перерыва хозяева действовали активнее (9 ударов, 4 в створ), а мерсисайдцы лучше держали мяч (62%). Во втором тайме "красные" существенно прибавили и 11 раз угрожали воротам "сорок". Мохаммед Салах принял участие во всех трех голах "скаузеров".
"Ньюкасл" занимает 10-е место (20 очков). 7 декабря команда поедет к "Брентфорду". Подопечные Слота возглавляют таблицу (35 баллов). Впереди игра с "Эвертоном".
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Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ
Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк, 52 237 зрителей
Голы: Исак, 35, Гордон, 62, Шер, 90 – Джонс, 50, Салах, 68, 83
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