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У Салаха забрали победу на 90-й минуте. Ньюкасл – Ливерпуль 3:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Яркое шоу в исполнении обоих коллективов

У Салаха забрали победу на 90-й минуте. Ньюкасл – Ливерпуль 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Owen Humphreys / PA Wire

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Соперники поделили очки в среду вечером. До перерыва хозяева действовали активнее (9 ударов, 4 в створ), а мерсисайдцы лучше держали мяч (62%). Во втором тайме "красные" существенно прибавили и 11 раз угрожали воротам "сорок". Мохаммед Салах принял участие во всех трех голах "скаузеров".

"Ньюкасл" занимает 10-е место (20 очков). 7 декабря команда поедет к "Брентфорду". Подопечные Слота возглавляют таблицу (35 баллов). Впереди игра с "Эвертоном".

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Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ

Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк, 52 237 зрителей

Ньюкасл – Ливерпуль 3:3

Голы: Исак, 35, Гордон, 62, Шер, 90 – Джонс, 50, Салах, 68, 83

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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