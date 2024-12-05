Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красным дьяволам можно было не приезжать. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Заслуженная победа канониров
Фото - Арсенал
В первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ. После перерыва лондонская команда очнулась, а вот гости решили ничего не менять (или просто не могли). Во второй половине встречи "гуннеры" уже 11 раз угрожали воротам оппонентов и нашли свои моменты.
"Арсенал" догоняет "Челси", с которым делит 2-е место (28 очков). 8 декабря подопечные Артеты сыграют против "Фулхэма". МЮ занимает 11 позицию (19 баллов). Впереди домашний поединок против "Ноттингема".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ
Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 256 зрителей
Голы: Тимбер, 54, Салиба, 73
Популярное сейчас
- Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном
- УПЛ. Рух - Полесье 1:1. Неярко, но хотя бы результативно
- Снова Гуцуляк! Невероятный гол Алексея сравнял счет в матче с Рухом. ВИДЕО
- Капитан Манчестер Сити обратился к болельщикам клуба после поражения от Ливерпуля
- Гости привезли сами. Рух в начале второго тайма открыл счет в матче с Полесьем. ВИДЕО
- Три украинские биатлонистки финишировали в топ-40 короткой индивидуальной гонки Кубка мира