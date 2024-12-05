Красным дьяволам можно было не приезжать. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

В первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ. После перерыва лондонская команда очнулась, а вот гости решили ничего не менять (или просто не могли). Во второй половине встречи "гуннеры" уже 11 раз угрожали воротам оппонентов и нашли свои моменты.

"Арсенал" догоняет "Челси", с которым делит 2-е место (28 очков). 8 декабря подопечные Артеты сыграют против "Фулхэма". МЮ занимает 11 позицию (19 баллов). Впереди домашний поединок против "Ноттингема".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ

Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 256 зрителей

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Тимбер, 54, Салиба, 73