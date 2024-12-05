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МЮ впервые за десять лет пропустил два гола с угловых в Премьер-лиге

Англия

В прошлый раз они также пострадали от лондонцев

МЮ впервые за десять лет пропустил два гола с угловых в Премьер-лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Арсенал" одержал убедительную победу над "МЮ" со счетом 2:0. За лондонцев отличились Тимбер и Салиба, которые забили с угловых во втором тайме.

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" впервые с января 2014 года пропустили два гола с подобного розыгрыша стандарта в матче Премьер-лиги. В прошлый раз это сделал Самюэль Это'О в футболке "Челси", который отметился хеттриком, однако дважды забивал после подач с угловых (3:1).

Добавим, что следующий матч "МЮ" сыграет 7 декабря дома против "Ноттингема".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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