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МЮ впервые за десять лет пропустил два гола с угловых в Премьер-лиге
В прошлый раз они также пострадали от лондонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Арсенал" одержал убедительную победу над "МЮ" со счетом 2:0. За лондонцев отличились Тимбер и Салиба, которые забили с угловых во втором тайме.
Как сообщает Opta, "красные дьяволы" впервые с января 2014 года пропустили два гола с подобного розыгрыша стандарта в матче Премьер-лиги. В прошлый раз это сделал Самюэль Это'О в футболке "Челси", который отметился хеттриком, однако дважды забивал после подач с угловых (3:1).
Добавим, что следующий матч "МЮ" сыграет 7 декабря дома против "Ноттингема".
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