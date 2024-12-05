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Долгожданная победа команды Пепа. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0. Видео голов и обзор матча
Вернулись на победный путь
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" нанес крупное поражение "Ноттингем Форресту" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
За "горожан" забивали Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.
Стоит отметить, что это первая победа "Сити" за восемь игр.
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АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" 3:0
Голы: Б. Силва (8), Де Брюйне (31), Доку (57)
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