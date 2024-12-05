  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Долгожданная победа команды Пепа. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Долгожданная победа команды Пепа. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Вернулись на победный путь

Долгожданная победа команды Пепа. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" нанес крупное поражение "Ноттингем Форресту" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

За "горожан" забивали Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.

Стоит отметить, что это первая победа "Сити" за восемь игр.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" 3:0

Голы: Б. Силва (8), Де Брюйне (31), Доку (57)

По теме
yellow-arrow
Аморим после поражения от Арсенала: Каждая команда в Премьер-лиге страдает от стандартов
yellow-arrow
Слот о будущем Салаха в Ливерпуле: Единственное, что я могу ожидать или предсказать, это то, что сейчас он находится в очень хорошем месте
yellow-arrow
У Эдди Хау остались смешанные чувства после результативной ничьей с Ливерпулем
Ноттингем Форест Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости