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Разгромили без Мудрика и с ротацией. Саутгемптон - Челси 1:5. Видео голов и обзор матча

Англия

"Аристократы" не пожалели "святых"

Разгромили без Мудрика и с ротацией. Саутгемптон - Челси 1:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" уничтожил на выезде "Саутгемптон" со счетом 5:1 в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский клуб забил три гола еще в первом тайме, а после удаления в стане соперников на 40-й минуте отметился еще дважды.

Отметим, украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не попал в заявку на матч из-за болезни.

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АПЛ, 14-й тур

"Саутгемптон" — "Челси" 1:5

Голы: Арибо (11) — Дисаси (7), Нкунку (17), Мадуэке (34), Палмер (77), Санчо (87)

Удаление: Стивенс (40)

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Челси (Лондон) Саутгемптон
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