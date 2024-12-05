"Это было очень приятное ощущение, когда фанаты говорили "Челси вернулся"". Мареска поделился своими эмоциями от победы на Сент-Мэрис

Вчера "пенсионеры" на выезде разгромили "Саутгемптон" со счетом 5:1. Учитывая осечку лидера чемпионата "Ливерпуля", лондонцы теперь отстают от "красных" на 7 очков и уверенно находятся в топ-4. После матча тренер "Челси" Энцо Мареска отметил, что ему понравилась игра его подопечных, однако были определенные периоды, где игроки допускали ошибки с соперником.

"Я очень доволен пятью забитыми мячами. Я не доволен первыми 15-20 минутами, когда мы боролись. Мы боролись, потому что мы готовились к игре один на один [в отсутствии владении мячом], и мы не прессинговали один на один в первые 15-20 минут. Если вы не выходите один на один против этой команды, вам будет трудно вернуть мяч. После этого мы это исправили, и игра стала намного лучше. Она полностью изменилась. Это была хорошая игра от всех. Иногда приходится приспосабливаться, когда играешь вдесятером, можно замедлить игру и держать мяч, но мы создали так много моментов. Мы могли забить больше, но пяти голов достаточно. Это было очень приятное ощущение [слышать скандирование], особенно потому, что видно, что они счастливы. Это наша цель. Мы работаем каждый день, чтобы они были счастливы. Сегодня это было очень приятное ощущение, особенно то, когда они [фанаты] говорили ""Челси" вернулся". Это очень важно", - заявил Мареска.

Отметим, что следующий поединок "синие" сыграют 8 декабря на выезде против "Тоттенхэма".