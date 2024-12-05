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Все стало ясно еще в первом тайме. Астон Вилла - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Комфортная победа "львов"

Все стало ясно еще в первом тайме. Астон Вилла - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" обыграла "Брентфорд" в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

Все свои голы "львы" забили еще в первом тайме.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле 64 минуты, а затем был заменен.

Благодаря этой победе "Вилла" прервала свою восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, и поднялась на 7-ю строчку АПЛ.

АПЛ, 14-й тур

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Астон Вилла" — "Брентфорд" 3:1

Голы: Роджерс (21), Уоткинс (28), Кэш (34) — Дамсгор (54)

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