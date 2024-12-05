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Все стало ясно еще в первом тайме. Астон Вилла - Брентфорд 3:1. Видео голов и обзор матча
Комфортная победа "львов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" обыграла "Брентфорд" в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.
Все свои голы "львы" забили еще в первом тайме.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле 64 минуты, а затем был заменен.
Благодаря этой победе "Вилла" прервала свою восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, и поднялась на 7-ю строчку АПЛ.
АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
"Астон Вилла" — "Брентфорд" 3:1
Голы: Роджерс (21), Уоткинс (28), Кэш (34) — Дамсгор (54)
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