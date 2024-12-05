Кристал Пэлас зимой хочет подписать тинейджера из Австралии

"Кристал Пэлас" первую половину сезона вряд ли занесет себе в актив, поскольку лондонцы борются за выживание (17-е место с 12 очками). "Орлы" летом потеряли Олисе и опытного Джордана Айю в атакующей зоне, однако руководство клуба также продолжает искать варианты усиления команды на перспективу.

По информации Football Insider, лондонцы намерены подписать австралийского подростка Райлана Браунли. 17-летний нападающий в последнее время тренируется с "Кристал Пэлас" после того, как летом покинул "Брисбен Роар". Австралиец сделал достаточно во время тренировочного периода в Лондоне, чтобы получить предложение от "орлов" и согласился на условия сделки. Подросток намерен пойти по следам своего отца, Ройса, который в свое время тоже играл в Англии.

Отметим, что в этом году Райлан Браунли сыграл 12 матчей, где отметился голом и одним ассистом.