  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас зимой хочет подписать тинейджера из Австралии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас зимой хочет подписать тинейджера из Австралии

Англия
Обновлено

Игрок уже находится в Англии

Кристал Пэлас зимой хочет подписать тинейджера из Австралии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Кристал Пэлас" первую половину сезона вряд ли занесет себе в актив, поскольку лондонцы борются за выживание (17-е место с 12 очками). "Орлы" летом потеряли Олисе и опытного Джордана Айю в атакующей зоне, однако руководство клуба также продолжает искать варианты усиления команды на перспективу.

По информации Football Insider, лондонцы намерены подписать австралийского подростка Райлана Браунли. 17-летний нападающий в последнее время тренируется с "Кристал Пэлас" после того, как летом покинул "Брисбен Роар". Австралиец сделал достаточно во время тренировочного периода в Лондоне, чтобы получить предложение от "орлов" и согласился на условия сделки. Подросток намерен пойти по следам своего отца, Ройса, который в свое время тоже играл в Англии.

Отметим, что в этом году Райлан Браунли сыграл 12 матчей, где отметился голом и одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Аморим после поражения от Арсенала: Каждая команда в Премьер-лиге страдает от стандартов
yellow-arrow
Слот о будущем Салаха в Ливерпуле: Единственное, что я могу ожидать или предсказать, это то, что сейчас он находится в очень хорошем месте
yellow-arrow
У Эдди Хау остались смешанные чувства после результативной ничьей с Ливерпулем
Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости