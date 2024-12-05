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Гвардиола - после 3:0 с Ноттингем Форест: Нам нужна была эта победа, но это всего лишь одна игра

Англия
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Нужно обрести стабильность

Гвардиола - после 3:0 с Ноттингем Форест: Нам нужна была эта победа, но это всего лишь одна игра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ноттингемом Форест" со счетом 3:0 в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

"Нам определенно была нужна эта победа после стольких матчей (семи - прим.) без побед.

Кевин Де Брюйне был великолепен, особенно в первом тайме. Когда он в форме, он очень важен для нас. На протяжении многих лет с момента его трансфера из Германии.

Грилиш сыграл очень хорошо в середине поля. Надеюсь, в следующих играх, если я решу выпустить его на эту позицию, он сможет играть в последней трети поля и вносить решающий вклад в виде голов и ассистов.

Травма Аке? Не знаю. Посмотрим завтра. Он действительно важный игрок. В этом сезоне мы пострадали из-за травм.

Является ли эта победа поворотным моментом? Я не знаю. Мы должны доказать это снова. Это всего лишь одна игра, но было важно прервать эту серию", - сказал Гвардиола.

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Хосеп Гвардиола Ноттингем Форест Манчестер Сити
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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