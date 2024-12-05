У Эдди Хау остались смешанные чувства после результативной ничьей с Ливерпулем

Вчера "Ньюкасл" сумел вырвать ничью у "Ливерпуля", завершив матч со счетом 3:3. После матча тренер "сорок" Эдди Хау отметил, что он разочарован пропущенными мячами от соперника, однако считает, что его команда могла победить лидера чемпионата.

"У меня смешанные эмоции. Часть меня чувствует, что мы должны были выиграть, часть довольна ничьей. В целом я очень доволен игрой. Мы были намного более атакующими, и я получил действительно хорошее ощущение от игры игроков против лучшей команды, с которой мы играли в Премьер-лиге в этом сезоне. Их замены создали нам проблемы с атакующими качествами Трента и его силой владения мячом. Это создало нам проблемы на этой половине поля. Трент был очевидной атакующей угрозой благодаря своим передачам, он прорывал линии с чрезвычайной дальностью, а мы не смогли справиться с этой индивидуальной угрозой. Я разочарован пропущенными голами, но не уверен, что это должно затмить мое ощущение, что это было намного больше похоже на нас. Как ни странно, хотя мы пропустили три гола, я считаю, что мы хорошо защищались. Когда мы сравняли счет, я подумал, что у нас может появиться еще один шанс, и казалось, что контратака станет этим шансом, но, очевидно, не суждено", - цитирует Эдди Хау Liverpool Echo.

Добавим, что "Нюкасл" с 20 очками занимает 10-е место в АПЛ. Следующую игру "сороки" сыграют 7 декабря против "Брентфорда".