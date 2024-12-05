Слот о будущем Салаха в Ливерпуле: Единственное, что я могу ожидать или предсказать, это то, что сейчас он находится в очень хорошем месте

В 14-м туре Премьер-лиги "Ньюкасл" и "Ливерпуль" расписали между собой результативную ничью (3:3). После матча тренера "красных" в очередной раз попросили прокомментировать ситуацию относительно продления контракта с лидером команды Мохамедом Салахом, который в конце сезона может уйти из клуба свободным агентом.

"Мне трудно прогнозировать долгосрочное будущее. Единственное, что я могу ожидать или предсказать, это то, что сейчас он находится в очень хорошем месте. Он играет в очень хорошей команде, которая предоставляет ему хорошие возможности, и тогда он способен делать особенные вещи. Что делает его еще более особенным для меня, так это то, что перед тем, как мы забили 1:1, вы подумали: "Он сегодня не играет свою лучшую игру", но потом за полчаса отдать голевую передачу, забить два гола, пробить в штангу и быть постоянной угрозой. Такое могут сделать немногие игроки, если они играли первый час так, как он. Так что это также то, что делает его особенным, помимо того, что вы просто смотрите на голы. Его завершения выглядят так клинически. Особенный игрок, но это то, что мы все знаем", - заявил Арне Слот.

Добавим, что Мохамед Салах в этом сезоне сыграл 21 матч, где отметился 15 голами и 12 ассистами.