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Аморим после поражения от Арсенала: Каждая команда в Премьер-лиге страдает от стандартов

Англия

У манкунианцев уже давно существуют проблемы в этом аспекте игры

Аморим после поражения от Арсенала: Каждая команда в Премьер-лиге страдает от стандартов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "МЮ" на выезде уступил "Арсеналу" со счетом 0:2. Оба мяча "красные дьяволы" пропустили с угловых, с которых "канониры" уже неоднократно забивали в течение этого сезона. Главный тренер "манкунианцев" Рубен Аморим после поединка отметил, что его игрокам удалось нейтрализовать другие сильные стороны соперника, однако им еще придется еще совершенствоваться во многих компонентах игры.

"Мы уже знали, что будет тяжелая игра. Я думаю, что угловые изменили игру, стандартные положения. Затем мы потеряли темп, мы попробовали все, чтобы снова контролировать игру. Вы почувствовали это в первом тайме, в атмосфере стадиона, что мы создавали проблемы. Нам нужно совершенствоваться во многих компонентах нашей игры, но мы контролировали игру. Мы знаем, что каждая команда в Премьер-лиге страдает от стандартов. Это было обидно, потому что мы играли не очень хорошо, но и "Арсенал" играл не очень хорошо. Мы соревновались во время игры. Если бы Матейс [де Лигт] смог забить в тот момент [после удара головой, который отразил Давид Рая при счете 1:0], динамика была бы другой, но мы пытались играть. Это очень организованная команда, и очень трудно забить, когда они имеют преимущество", - заявил Аморим.

Добавим, что следующий матч "МЮ" сыграет 7 декабря дома против "Ноттингема".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Гресь
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