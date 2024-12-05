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Артета прокомментировал уверенную победу своей команды над Манчестер Юнайтед
Наставник канониров доволен результатом игры
Фото - www.arsenal.com
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) и отметил непревзойденную игру своей команды во время угловых.
"Это был очень особенный вечер для клуба, юбилейный матч на "Эмирейтс" против соперника, с которым у нас большая история противостояний. Во втором тайме мы доминировали, команда выглядела очень убедительно. Мы не позволили сопернику иметь много моментов. Наша команда заслуживала этой победы сегодня".
С начала прошлого сезона "канониры" забили 22 гола в чемпионате Англии — лучший показатель среди всех команд.
"Мы хотим быть очень опасными и очень эффективными во время каждой фазы игры, в том числе во время стандартных положений. Мы работали над этим и сегодня нам удалось забить дважды, хотя мы и не смогли забить с игры, как мы это делали в матчах против "Вест Хэма" и "Спортинга", — добавил Артета.
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Добавим, что "Арсенал" после этого матча занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 28 очков после первых 14-ти туров.
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