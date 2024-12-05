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Арне Слот считает, что ничья с Ньюкаслом является хорошим результатом для его команды

Англия

Хоть они были близки к тому, чтобы добыть с соперником три очка

Арне Слот считает, что ничья с Ньюкаслом является хорошим результатом для его команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ливерпуль" упустил победу, расписав мировую на выезде с "Ньюкаслом" (3:3). Тренер "красных" Арне Слот отметил, что его команда во время матча допустила много ошибок, однако им также удалось исправить свою игру во втором тайме.

"Я уже много раз говорил другим СМИ, что в игре были моменты, когда ты думал, что если мы сможем уйти отсюда с ничьей, это будет хорошим результатом, но эти моменты были в основном в первом тайме. Во втором тайме, особенно после того, как мы сравняли счет 1:1, я считаю, что мы были действительно впечатляющими. Мы создали столько возможностей, хороших моментов. Потом, за минуту до конца, когда мы вели 3:2, было очень обидно потерять два очка.

В первом тайме у нас было много проблем с их интенсивностью, агрессивным стилем игры без мяча - агрессивным в хорошем смысле. Мы пытались справиться с этим, но каждый раз, когда мы касались их, мы получали желтую, и это не очень помогало нам быть интенсивными. Но надо отдать им должное, они были интенсивнее нас. Они заставили нас совершить слишком много ошибок. Для нас не было сложно быть лучшими во втором тайме с мячом, и мы были такими. Возможно, им было трудно поддерживать интенсивность первых 45 минут, и в результате этого, или всех этих вещей, мы доминировали во втором тайме", - заявил Арне Слот.

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет 7 декабря против "Эвертона".

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Гресь
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