Лондонский "Арсенал" прервал беспроигрышную серию Рубена Аморима.

Канониры, победив "Манчестер Юнайтед", нанесли первое поражение португальскому тренеру Рубену Амориму. По информации Opta, беспроигрышная серия тренера составляла 34 матча.

Последний раз португалец проигрывал в декабре 2023 года, когда тренировал "Спортинг". Матч чемпионата Португалии против "Витории Гимарайнш закончился поражением лиссабонского клуба со счётом 2:3.

