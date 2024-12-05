  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал прервал беспроигрышную серию Рубена Аморима
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал прервал беспроигрышную серию Рубена Аморима

Англия

Целый год без поражений

Арсенал прервал беспроигрышную серию Рубена Аморима

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" прервал беспроигрышную серию Рубена Аморима.

Канониры, победив "Манчестер Юнайтед", нанесли первое поражение португальскому тренеру Рубену Амориму. По информации Opta, беспроигрышная серия тренера составляла 34 матча.

Последний раз португалец проигрывал в декабре 2023 года, когда тренировал "Спортинг". Матч чемпионата Португалии против "Витории Гимарайнш закончился поражением лиссабонского клуба со счётом 2:3.

Напомним, что "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" на "Эмирейтс" со счётом 2:0. Голы забивали Юрриен Тимбер и Вильям Салиба.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Арсенала рассказал, что он чувствовал большую уверенность перед каждым угловым в матче против Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Тренер Арсенала поблагодарил Зинченко после победы над Манчестер Юнайтед в АПЛ
yellow-arrow
Это он запомнит. Защитник Вулверхэмптона провёл юбилейный матч в Английской Премьер-Лиге
Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости