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Тренер Арсенала поблагодарил Зинченко после победы над Манчестер Юнайтед в АПЛ

Англия

Украинец получил признание от своего наставника

Тренер Арсенала поблагодарил Зинченко после победы над Манчестер Юнайтед в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета на послематчевой пресс-конференции после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:0) поблагодарил Александра Зинченко за великолепную игру.

"Большая благодарность Якубу Кивьору и Александру Зинченко. Для Якуба это был первый выход на футбольное поле в стартовом составе за очень долгое время. Мы бросили его в бой против такого соперника, против опасных форвардов. То же самое касается Алекса — он прекрасно справился со своей задачей. Мы доверяем им обоим, они хорошо подготовились, получили свой шанс и схватились за него обеими руками, поэтому я очень рад за команду".

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В матче против "Манчестер Юнайтед" Александр Зинченко во второй раз вышел в стартовом составе "Арсенала" в этом сезоне, до этого начиная матч с первых минут в первом туре АПЛ против "Вулверхэмптона" (2:0). Всего на его счету уже 9 игр во всех турнирах за "канониров" в текущей кампании.

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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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