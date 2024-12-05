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Это он запомнит. Защитник Вулверхэмптона провёл юбилейный матч в Английской Премьер-Лиге
Такое не забывается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Вулверхэмптона" провёл юбилейный матч в Английской Премьер-Лиге.
По информации английского клуба, Крэйг Доусон против "Эвертона" провёл свой 300-й матч в АПЛ.
Set for a landmark @premierleague appearance this evening.— Wolves (@Wolves) December 4, 2024
???? @CraigDawson__15 pic.twitter.com/1YSq2K9NQm
В Премьер-Лиге Доусон кроме "Вулверхэмптона" играл за "Вест Бромвич", "Уотфорд" и "Вест Хэм".
Матч против "Эвертона" закончился разгромом (0:4), а защитник отметился двумя автоголами на 49-й и 72-й минуте.
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