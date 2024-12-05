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Это он запомнит. Защитник Вулверхэмптона провёл юбилейный матч в Английской Премьер-Лиге

Англия

Такое не забывается

Это он запомнит. Защитник Вулверхэмптона провёл юбилейный матч в Английской Премьер-Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Вулверхэмптона" провёл юбилейный матч в Английской Премьер-Лиге.

По информации английского клуба, Крэйг Доусон против "Эвертона" провёл свой 300-й матч в АПЛ.

В Премьер-Лиге Доусон кроме "Вулверхэмптона" играл за "Вест Бромвич", "Уотфорд" и "Вест Хэм".

Матч против "Эвертона" закончился разгромом (0:4), а защитник отметился двумя автоголами на 49-й и 72-й минуте.

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Источник:
Wolves
Опубликовал: Владислав Прийменко
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