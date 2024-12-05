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Тренер Эвертона рассказал об защитнике клуба, который забил гол
Он потрясён
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Эвертона" рассказал об защитнике клуба, который забил гол.
Шон Дайч на пресс-конференции после матча с "Вулверхэмптоном" (4:0) отметил защитника клуба Эшли Янга, забившего гол со штрафного.
"Потрясающе. Он только что сорвал аплодисменты от своих товарищей по команде. Они знают, что он может принести, и знают, что он из себя представляет
Я просто хотел бы, чтобы он был со мной в 26 лет! Какой профессионал и какой игрок", - сказал Дайч.
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В матче против "Вулверхэмптона" Эшли Янг забил гол прямым ударом со штрафного и стал самым возрастным защитником, который это делал.
"Эвертон" обыграл "Вулверхэмптон" в матче Премьер-Лиги со счётом 4:0.
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