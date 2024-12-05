Тренер "Эвертона" рассказал об защитнике клуба, который забил гол.

Шон Дайч на пресс-конференции после матча с "Вулверхэмптоном" (4:0) отметил защитника клуба Эшли Янга, забившего гол со штрафного.

"Потрясающе. Он только что сорвал аплодисменты от своих товарищей по команде. Они знают, что он может принести, и знают, что он из себя представляет

Я просто хотел бы, чтобы он был со мной в 26 лет! Какой профессионал и какой игрок", - сказал Дайч.