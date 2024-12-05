Хавбек Арсенала рассказал, что он чувствовал большую уверенность перед каждым угловым в матче против Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0), заявив, что "канониры" демонстрируют серьезную уверенность в собственных силах.

"Это была великолепная игра. Каждый раз, когда я готовился подавать угловой, я понимал, что это будет хорошая возможность для того, чтобы забить гол. В этот вечер была абсолютная другая энергия. Я делал все ради того, чтобы наша команда одержала победу в этом поединке".

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Также Деклан Райс забавно отреагировал на то, что Букайо Сака остался без голевой передачи во время второго гола его команды.

"Он был очень зол! (смеется) Он мог бы быть еще на один шаг ближе к рекорду. Я хочу, чтобы он его установил, это было бы невероятным достижением. Никакой конкуренции между игроками в команде нет, ведь мы все хотим забивать, помогая команде добыть необходимый результат".

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Заметим, что Деклан Райс и Букайо Сака являются лидерами по количеству ассистов после угловых в АПЛ с начала прошлого сезона, сделав по 7 таких результативных передач.