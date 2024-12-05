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Защитник Арсенала забил юбилейный гол команды в 2024 году
Впечатляющее достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" отметился очередным достижением.
"Канониры" преодолели отметку в 100 забитых голов в 2024 году благодаря голу Юрриена Тимбера в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Нидерландский 23-летний защитник Юрриен Тимбер забил после подачи с углового. Для него этот гол стал дебютным в составе лондонской команды.
Achievement unlocked: 100 goals in 2024 ✅ pic.twitter.com/VWcggIibm7— Arsenal (@Arsenal) December 4, 2024
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Отметим, что в общей сложности "Арсенал" в этом календарном году забил 101 гол во всех турнирх.
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