Защитник Арсенала забил юбилейный гол команды в 2024 году

Лондонский "Арсенал" отметился очередным достижением.

"Канониры" преодолели отметку в 100 забитых голов в 2024 году благодаря голу Юрриена Тимбера в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Нидерландский 23-летний защитник Юрриен Тимбер забил после подачи с углового. Для него этот гол стал дебютным в составе лондонской команды.

Achievement unlocked: 100 goals in 2024 ✅ pic.twitter.com/VWcggIibm7 — Arsenal (@Arsenal) December 4, 2024

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Отметим, что в общей сложности "Арсенал" в этом календарном году забил 101 гол во всех турнирх.