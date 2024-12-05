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Защитник Арсенала забил юбилейный гол команды в 2024 году

Англия

Впечатляющее достижение

Защитник Арсенала забил юбилейный гол команды в 2024 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" отметился очередным достижением.

"Канониры" преодолели отметку в 100 забитых голов в 2024 году благодаря голу Юрриена Тимбера в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0). Нидерландский 23-летний защитник Юрриен Тимбер забил после подачи с углового. Для него этот гол стал дебютным в составе лондонской команды.

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Отметим, что в общей сложности "Арсенал" в этом календарном году забил 101 гол во всех турнирх.

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Арсенал (Лондон)
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Андрей Журба
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