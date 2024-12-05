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Тренер Вест Хэма в перерыве матча с Арсеналом вступил в перепалку с новичком клуба
Переживает о своём будущем в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Вест Хэма" в перерыве матча с "Арсеналом" вступил в перепалку с новичком клуба.
DailyMail сообщает, что главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги в перерыве матча с "Арсеналом" спорил с новичком клуба Тодибо. Защитник высказал недовольство и это переросло в ссору с Лопетеги.
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Тренер находится под давлением после поражения от "Лестера" (3:1). Руководство на этой неделе примет решение о его будущем.
Жан-Клер Тодибо сейчас играет за "Вест Хэм" на правах аренды из "Ниццы". За "молотобойцев" центральный защитник сыграл в 12-ти матчах.
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