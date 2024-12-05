Тренер "Вест Хэма" в перерыве матча с "Арсеналом" вступил в перепалку с новичком клуба.

DailyMail сообщает, что главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги в перерыве матча с "Арсеналом" спорил с новичком клуба Тодибо. Защитник высказал недовольство и это переросло в ссору с Лопетеги.

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Тренер находится под давлением после поражения от "Лестера" (3:1). Руководство на этой неделе примет решение о его будущем.

Жан-Клер Тодибо сейчас играет за "Вест Хэм" на правах аренды из "Ниццы". За "молотобойцев" центральный защитник сыграл в 12-ти матчах.