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Известны номинанты на награду лучшему игроку месяца АПЛ в ноябре
За награду будут соревноваться восемь футболистов
Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен
На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на приз лучшему игроку месяца в чемпионате Англии по итогам ноября.
- Матеус Кунья, "Вулверхэмптон" — 3 гола и 3 ассиста
- Бруну Фернандеш, "Манчестер Юнайтед" — 2 гола и 1 ассист
- Райан Гравенберх, "Ливерпуль" — 1 ассист
- Мартин Эдегор, "Арсенал" — 1 гол и 2 ассиста
- Жоау Педро, "Брайтон" — 2 гола и 2 ассиста
- Букайо Сака, "Арсенал" — 2 гола и 3 ассиста
- Мохамед Салах, "Ливерпуль" — 4 гола и 1 ассист
- Йоан Висса, "Брентфорд" — 3 гола
Голосование будет длиться до понедельника, 9-го декабря.
These eight players lit up the Premier League in November ✨— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards
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Напомним, что ранее в этом сезоне победу в номинации "Игрок месяца АПЛ" одерживали: Эрлинг Холанд, Коул Палмер и Крис Вуд.
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