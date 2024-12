Известны номинанты на награду лучшему игроку месяца АПЛ в ноябре

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на приз лучшему игроку месяца в чемпионате Англии по итогам ноября.

Голосование будет длиться до понедельника, 9-го декабря.

These eight players lit up the Premier League in November ✨



Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards