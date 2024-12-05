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Известны номинанты на награду лучшему игроку месяца АПЛ в ноябре

Англия

За награду будут соревноваться восемь футболистов

Известны номинанты на награду лучшему игроку месяца АПЛ в ноябре

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

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На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов на приз лучшему игроку месяца в чемпионате Англии по итогам ноября.

  • Матеус Кунья, "Вулверхэмптон" — 3 гола и 3 ассиста
  • Бруну Фернандеш, "Манчестер Юнайтед" — 2 гола и 1 ассист
  • Райан Гравенберх, "Ливерпуль" — 1 ассист
  • Мартин Эдегор, "Арсенал" — 1 гол и 2 ассиста
  • Жоау Педро, "Брайтон" — 2 гола и 2 ассиста
  • Букайо Сака, "Арсенал" — 2 гола и 3 ассиста
  • Мохамед Салах, "Ливерпуль" — 4 гола и 1 ассист
  • Йоан Висса, "Брентфорд" — 3 гола

Голосование будет длиться до понедельника, 9-го декабря.

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Напомним, что ранее в этом сезоне победу в номинации "Игрок месяца АПЛ" одерживали: Эрлинг Холанд, Коул Палмер и Крис Вуд.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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