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Защитник топ-клуба установил рекорд Премьер-Лиги
Опередил своего партнёра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник топ-клуба установил рекорд АПЛ.
В матче против "Ньюкасла", защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдал две ассиста на Мохамеда Салаха. Благодаря этому защитник стал лидером по количеству сделанных голевых передач.
Теперь у Трента 61 голевая передача и это рекорд в истории турнира.
Трент чаще всего ассистировал Садио Мане (11), Мохамеду Салаху (10), Вирджилу ван Дейку (7), Роберто Фирмино (5) и Диогу Жоте (4).
Примечательно, что он опередил по этому показателю партнёра по клубу Энди Робертсона.
В этом сезоне Трент играл в 17-ти матчах за "Ливерпуль" во всех туринрах и сделал 4 голевых передачи.
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