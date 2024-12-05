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Защитник топ-клуба установил рекорд Премьер-Лиги

Англия

Опередил своего партнёра

Защитник топ-клуба установил рекорд Премьер-Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник топ-клуба установил рекорд АПЛ.

В матче против "Ньюкасла", защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдал две ассиста на Мохамеда Салаха. Благодаря этому защитник стал лидером по количеству сделанных голевых передач.

Теперь у Трента 61 голевая передача и это рекорд в истории турнира.

Защитник топ-клуба установил рекорд Премьер-Лиги - изображение 1

Трент чаще всего ассистировал Садио Мане (11), Мохамеду Салаху (10), Вирджилу ван Дейку (7), Роберто Фирмино (5) и Диогу Жоте (4).

Примечательно, что он опередил по этому показателю партнёра по клубу Энди Робертсона.

В этом сезоне Трент играл в 17-ти матчах за "Ливерпуль" во всех туринрах и сделал 4 голевых передачи.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Владислав Прийменко
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