Защитник топ-клуба установил рекорд Премьер-Лиги

Защитник топ-клуба установил рекорд АПЛ.

В матче против "Ньюкасла", защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отдал две ассиста на Мохамеда Салаха. Благодаря этому защитник стал лидером по количеству сделанных голевых передач.

Теперь у Трента 61 голевая передача и это рекорд в истории турнира.

Трент чаще всего ассистировал Садио Мане (11), Мохамеду Салаху (10), Вирджилу ван Дейку (7), Роберто Фирмино (5) и Диогу Жоте (4).

Примечательно, что он опередил по этому показателю партнёра по клубу Энди Робертсона.

В этом сезоне Трент играл в 17-ти матчах за "Ливерпуль" во всех туринрах и сделал 4 голевых передачи.