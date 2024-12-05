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Бывший тренер Ювентуса может возглавить клуб из АПЛ

Англия

Лондонская команда ищет альтернативные варианты

Бывший тренер Ювентуса может возглавить клуб из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри является одним из претендентов на пост главного тренера лондонского "Вест Хэма". В клубе обсуждают возможность увольнения Хулена Лопетеги.

Как сообщает издание The Telegraph, на уровне руководства "Вест Хэма" обсуждается альтернативный вариант с возможным назначением Массимилиано Аллегри на пост менеджера, который, как известно, очень хочет работать в Англии.

Среди других вариантов в списке "молотобойцев" есть Эдин Терзич, Роджер Шмидт и Сержиу Консейсау.

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Напомним, что последним местом работы Массимилиано Аллегри был туринский "Ювентус", в котором он отработал три предыдущих сезона.

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Массимилиано Аллегри Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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