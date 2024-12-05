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Наставник Эвертона - после 4:0 с Вулверхэмптоном: Могу гордиться парнями
Тренер похвалил команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч после матча с "Вулверхэмптоном", сказал, что гордится командой.
По словам Дайча, есть над чем работать, но у футболистов было желание забивать.
"Сегодня мы не совершали ошибок, и я думаю, что у нас было настоящее намерение и желание забить голы. Мы показали разные результаты и хорошо сыграли.
Нам ещё есть над чем поработать, но настрой должен оставаться сильным. Меня много раз в жизни подвергали сомнению, в том числе и здесь, как и некоторых игроков, но тот стержень, который нас объединяет, действительно важен. Я думаю, что сегодня вечером наша игра показала, что нас объединяет стержень.
Сегодня вечером они показали это, когда разные игроки выходили на поле, некоторые игроки уходили, другие выходили на поле", - заявил Датч.
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Также тренер похвалил команду.
"Это не только для прессы, я заранее сказал парням, что могу гордиться ими. Это никогда не изменится. То, через что они прошли здесь, и то, что они до сих пор работают, по-прежнему хотят идти и что-то менять, по-прежнему хотят идти и побеждать, по-прежнему хотят идти и проливать пот и верить в футболку и эмблему. Это никогда не изменится — моя гордость за этих игроков", - сказал Датч.
Напомним, что "Эвертон" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 4:0. В турнирной таблице "Эвертон" занимает 15-е место.
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