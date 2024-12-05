Наставник Эвертона - после 4:0 с Вулверхэмптоном: Могу гордиться парнями

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч после матча с "Вулверхэмптоном", сказал, что гордится командой.

По словам Дайча, есть над чем работать, но у футболистов было желание забивать.

"Сегодня мы не совершали ошибок, и я думаю, что у нас было настоящее намерение и желание забить голы. Мы показали разные результаты и хорошо сыграли.

Нам ещё есть над чем поработать, но настрой должен оставаться сильным. Меня много раз в жизни подвергали сомнению, в том числе и здесь, как и некоторых игроков, но тот стержень, который нас объединяет, действительно важен. Я думаю, что сегодня вечером наша игра показала, что нас объединяет стержень.

Сегодня вечером они показали это, когда разные игроки выходили на поле, некоторые игроки уходили, другие выходили на поле", - заявил Датч.