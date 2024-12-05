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Без Гвардиолы и Артеты. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера ноября
Фаворит уже определён?
фото - Getty Images
Английская Премьер-Лига (АПЛ) назвала претендентов на лучшего тренера ноября.
На получение награды претендуют три тренера.
Фабиан Хюрцелер ("Брайтон") – 4 игры, 2 победы, ничья и поражение. Разница мячей: +1
"Брайтон" победил "Манчестер Сити" и "Борнмут", в котором играет Илья Забарный. В начале месяца "чайки" уступили "Ливерпулю", а в конце оформили ничью с "Саутгемптоном".
Гари О’Нил ("Вулверхэмптон") - 4 игры, 2 победы, ничья и поражение. Разница мячей: +3
"Волки" выиграли матчи с "Саутгемптоном" и "Фулхэмом". Победителя не выявили в матче с "Кристал Пэлас" и проиграли "Борнмуту".
Арне Слот ("Ливерпуль") – 3 игры, 3 победы. Разница мячей: +4
"Брайтон", "Астон Вилла" и "Саутгемптон" - лишь с последним соперником было немножко сложно, но и там "Ливерпуль" устроил шоу. Три победы в трёх матчах.
Here are the nominees for November's @barclaysfooty Manager of the Month award!— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
???? Fabian Hurzeler
???? Gary O'Neil
???? Arne Slot#PLAwards
Напомним, что лучшим тренером октября в АПЛ стал Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест").
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