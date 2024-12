Без Гвардиолы и Артеты. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера ноября

Английская Премьер-Лига (АПЛ) назвала претендентов на лучшего тренера ноября.

На получение награды претендуют три тренера.

Фабиан Хюрцелер ("Брайтон") – 4 игры, 2 победы, ничья и поражение. Разница мячей: +1

"Брайтон" победил "Манчестер Сити" и "Борнмут", в котором играет Илья Забарный. В начале месяца "чайки" уступили "Ливерпулю", а в конце оформили ничью с "Саутгемптоном".

Гари О’Нил ("Вулверхэмптон") - 4 игры, 2 победы, ничья и поражение. Разница мячей: +3

"Волки" выиграли матчи с "Саутгемптоном" и "Фулхэмом". Победителя не выявили в матче с "Кристал Пэлас" и проиграли "Борнмуту".

Арне Слот ("Ливерпуль") – 3 игры, 3 победы. Разница мячей: +4

"Брайтон", "Астон Вилла" и "Саутгемптон" - лишь с последним соперником было немножко сложно, но и там "Ливерпуль" устроил шоу. Три победы в трёх матчах.

