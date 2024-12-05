Это не Дьёкереш. Манчестер Юнайтед заинтересовался талантливым нападающим из чемпионата Португалии

Известно, что "Манчестер Юнайтед" интересуется талантливым 20-летним нападающим "Порту".

Как сообщает издание Daily Mail, представители скаутского отдела "Манчестер Юнайтед" следили за матчем между бывшим клубом Рубена Аморима "Каса Пиа" и "Порту", за который играет Саму Омородион.

Английский клуб собирает информацию о молодом испанском нападающем. Маловероятно, что они смогут подписать его уже в январское трансферное окно, однако руководству клуба сейчас очень важно определиться с потенциальными целями в ближайшее время.

Напомним, что Саму Омородион присоединился к "Порту" летом 2024 года из мадридского "Атлетико" за 15 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом действует до июня 2029 года.

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В этом сезоне Саму Омородион забил 13 голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за клуб в чемпионате Португалии и Лиге Европы. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.