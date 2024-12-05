Манчестер Юнайтед хочет укрепить левый фланг обороны игроком из Серии А

Место левого защитника оказалось проклятой позицией для "МЮ" в течение последних 18 месяцев.Тайрелл Маласия только-только вернулся после серьезной проблемы с коленом, которая впервые вспыхнула в июне 2023 года, а его коллега, защитник Люк Шоу, выходил трижды на замену в этом сезоне после того, как выбыл со скамейки запасных в феврале из-за травмы. Эти факторы вынуждают "красных дьяволов" зимой выйти на трансферный рынок.

По информации TEAMtalk, "манкунианцы" хотят в январе подписать Патрика Доргу из "Лечче". 20-летний игрок по большей части играет на позиции левого защитника, однако он также может действовать как вингер на обоих флангах, и это будет приятной дополнительной опцией для Рубена Аморима иметь такого универсального футболиста. Кроме того, представители "МЮ" наблюдали за игрой датчанина в воскресенье, когда его команда сыграла вничью с "Ювентусом", что дополнительно подтверждает заинтересованность "манкунианцев" в трансфере такого игрока.По данным transfermarkt, его стоимость составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Патрик Доргу сыграл 15 матчей в Серии А и отметился 3 забитыми мячами.