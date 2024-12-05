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Арсенал установил историческое достижение в противостоянии с Манчестер Юнайтед
Ранее такого еще не случалось
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 14-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед»" со счетом 2:0, сделав это в четвертый раз подряд — впервые в истории АПЛ.
Ранее никому из тренеров "канониров" не удавалось четыре раза подряд обыграть "красных дьяволов", таким образом Микель Артета стал первым наставником лондонской команды, которому покорилось это достижение.
Arsenal have won four consecutive Premier League matches against Man Utd for the first time ever! ???? pic.twitter.com/biv1kvsJEP— Premier League (@premierleague) December 4, 2024
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Добавим, что Артета имеет лучший процент побед среди всех менеджеров, которые встречались с "МЮ" в истории АПЛ по крайней мере 5 раз — 70%. В десяти матчах против манкуниацев у Микеля 7 побед и только два поражения.
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