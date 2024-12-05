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Арсенал установил историческое достижение в противостоянии с Манчестер Юнайтед

Англия

Ранее такого еще не случалось

Арсенал установил историческое достижение в противостоянии с Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 14-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед»" со счетом 2:0, сделав это в четвертый раз подряд — впервые в истории АПЛ.

Ранее никому из тренеров "канониров" не удавалось четыре раза подряд обыграть "красных дьяволов", таким образом Микель Артета стал первым наставником лондонской команды, которому покорилось это достижение.

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Добавим, что Артета имеет лучший процент побед среди всех менеджеров, которые встречались с "МЮ" в истории АПЛ по крайней мере 5 раз — 70%. В десяти матчах против манкуниацев у Микеля 7 побед и только два поражения.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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