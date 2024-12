Арсенал установил историческое достижение в противостоянии с Манчестер Юнайтед

В матче 14-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед»" со счетом 2:0, сделав это в четвертый раз подряд — впервые в истории АПЛ.

Ранее никому из тренеров "канониров" не удавалось четыре раза подряд обыграть "красных дьяволов", таким образом Микель Артета стал первым наставником лондонской команды, которому покорилось это достижение.

Arsenal have won four consecutive Premier League matches against Man Utd for the first time ever! ???? pic.twitter.com/biv1kvsJEP