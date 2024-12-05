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Три гола нападающего Вулверхэмптона и 5 разных попаданий. АПЛ представила номинантов на гол ноября. Видео

Англия

Красивые голы

Три гола нападающего Вулверхэмптона и 5 разных попаданий. АПЛ представила номинантов на гол ноября. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига представила номинантов на гол ноября.

На награду претендуют:

  • Лейф Дэвис ("Ипсвич Таун") против "Лестера"
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль") против "Брайтона"
  • Харри Уилсон ("Фулхэм") первый гол против "Брентфорда"
  • Матеус Кунья ("Вулверхэмптон") против "Саутгемптона"
  • Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") против "Лестера"
  • Матеус Кунья ("Вулверхэмптон") дубль против "Фулхэма"
  • Эмерсон ("Вест Хэм") против "Арсенала"

Видео голов:

Напомним, что в октябре голом месяца признан гол Николаса Джексона ("Челси").

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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