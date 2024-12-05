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Три гола нападающего Вулверхэмптона и 5 разных попаданий. АПЛ представила номинантов на гол ноября. Видео
Красивые голы
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига представила номинантов на гол ноября.
На награду претендуют:
- Лейф Дэвис ("Ипсвич Таун") против "Лестера"
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") против "Брайтона"
- Харри Уилсон ("Фулхэм") первый гол против "Брентфорда"
- Матеус Кунья ("Вулверхэмптон") против "Саутгемптона"
- Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") против "Лестера"
- Матеус Кунья ("Вулверхэмптон") дубль против "Фулхэма"
- Эмерсон ("Вест Хэм") против "Арсенала"
Видео голов:
EIGHT incredible goals have been nominated for November's Guinness Goal of the Month ????— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
Who should take the prize?#PLAwards
Напомним, что в октябре голом месяца признан гол Николаса Джексона ("Челси").
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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