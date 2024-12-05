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Тренер Вулверхэмптона: Матч с Эвертоном – настоящий удар для меня
Тренер дал комментарии после игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Вулверхэмптона" Гари О’Нил прокомментировал матч с "Эвертоном".
По словам специалиста, "волкам" предстоит ещё многому научиться
"Эвертон" — физически сильная команда, и мы не справились с этим. Так что нам нужно очень многому научиться, чтобы попытаться найти способ дать нашей команде больше шансов на постоянной основе.
В последние недели мы нашли способы быть конкурентоспособными в четырёх играх, которые нам удалось не проиграть, но то, что мы сейчас сидим здесь, — это настоящий удар для меня, для группы и для болельщиков, которые заслуживают большого уважения за то, что они приезжают, за поддержку, которую они оказывают мне с тех пор, как я здесь, и я понимаю всю их критику в мой адрес. Я рад взять на себя полную ответственность за то, в каком состоянии команда находится сейчас", - сказал О’Нил.
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Тренер назвал слабые места "Вулверхэмптона" и заявил, что продолжит поддерживать игроков.
"Мы не могли справиться с их физической подготовкой. У нас были люди в нужных местах, но мы не могли конкурировать в единоборствах. Угловой сразу после перерыва — всего в двух ярдах, и они получают контакт.
Дать "Эвертону" первый гол, когда им явно не хватает уверенности и результативности, и иметь возможность просто забить гол прямо в ворота вокруг стенки, такое нечасто увидишь, как и голы против "Борнмута", если их тоже нечасто увидишь. Нужно быстро переключиться на то, чтобы снова дать команде наилучший шанс в понедельник.
Я продолжу поддерживать всех своих игроков. Конечно, я постараюсь подобрать правильную команду, чтобы дать нам шанс, - сказал английский тренер.
"Вулверхэмптон" проиграл "Эвертону" со счётом 0:4. Это второй матч в сезоне, когда "Волки" ушли без забитого гола.
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