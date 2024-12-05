Тренер Вулверхэмптона: Матч с Эвертоном – настоящий удар для меня

Тренер "Вулверхэмптона" Гари О’Нил прокомментировал матч с "Эвертоном".

По словам специалиста, "волкам" предстоит ещё многому научиться

"Эвертон" — физически сильная команда, и мы не справились с этим. Так что нам нужно очень многому научиться, чтобы попытаться найти способ дать нашей команде больше шансов на постоянной основе.

В последние недели мы нашли способы быть конкурентоспособными в четырёх играх, которые нам удалось не проиграть, но то, что мы сейчас сидим здесь, — это настоящий удар для меня, для группы и для болельщиков, которые заслуживают большого уважения за то, что они приезжают, за поддержку, которую они оказывают мне с тех пор, как я здесь, и я понимаю всю их критику в мой адрес. Я рад взять на себя полную ответственность за то, в каком состоянии команда находится сейчас", - сказал О’Нил.