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"Я хочу выиграть титул АПЛ". Защитник Арсенала рассказал о своих амбициях в этом сезоне
Он помог своей команде одержать важную победу в последней игре
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" Уильям Салиба после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:0) дал флеш-комментарий, в котором кратко ответил на вопросы журналистов.
"Было бы лучше, если бы "Арсенал" был в роли лидера чемпионата? Честно говоря, мне все равно. Я просто хочу выиграть титул АПЛ вместе с клубом".
"Габриэль Магальяеш сегодня отсутствовал. Но он является важным игроком в команде, он настоящий лидер и вожак. Якуб Кивер прекрасно справился сегодня, он очень хорошо отыграл".
"Мой гол? Мне немного повезло, что я смог забить, но гол есть гол", — сказал Салиба в послематчевом интервью для Amazon Prime.
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Отметим, что во вчерашнем матче против "МЮ" Салиба забил свой первый гол в этом сезоне. В общей сложности французский защитник уже успел сыграть в 19 матчах за "Арсенал" в текущей кампании во всех турнирах.
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