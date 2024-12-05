"Я хочу выиграть титул АПЛ". Защитник Арсенала рассказал о своих амбициях в этом сезоне

Защитник лондонского "Арсенала" Уильям Салиба после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:0) дал флеш-комментарий, в котором кратко ответил на вопросы журналистов.

"Было бы лучше, если бы "Арсенал" был в роли лидера чемпионата? Честно говоря, мне все равно. Я просто хочу выиграть титул АПЛ вместе с клубом".

"Габриэль Магальяеш сегодня отсутствовал. Но он является важным игроком в команде, он настоящий лидер и вожак. Якуб Кивер прекрасно справился сегодня, он очень хорошо отыграл".

"Мой гол? Мне немного повезло, что я смог забить, но гол есть гол", — сказал Салиба в послематчевом интервью для Amazon Prime.