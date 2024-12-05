Экс-полузащитник "Челси" мечтает вернуться в клуб.

Оскар хочет вернуться в английский клуб и мечтает об игре за него.

"Конечно, я мечтаю вернуться в "Челси". Все знают, как сильно я люблю этот клуб. У меня там много хороших воспоминаний... Я всё ещё мечтаю сыграть за эту команду. Так что, если я смогу вернуться в Европу или в "Челси", то, надеюсь, мы сможем поговорить", — сказал футболист в интервью talkSPORT в преддверии летнего трансферного окна в 2023 году

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Вряд ли полузащитника подпишет "Челси", у которых самый молодой состав в Премьер-Лиге и в стратегию подписания игроков.

По слухам, Оскар может вернуться в бразильский "Интернасьонал". Он играл за клуб два года перед переходом в "Челси".

Оскар после 8 лет покидает "Шанхай ПОРТ" (бывший "Шанхай СИПГ") и с января 2025 года становится свободным агентом.