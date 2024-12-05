Лестер хочет подписать полузащитника ПСВ

Под руководством нового менеджера ван Нистелроя "Лестер" победил "Вест Хэм" со счетом 3:1. "Лисы" находятся рядом с зоной вылета, но нидерландский специалист знает, что его команда нуждается в усилении.

По информации TEAMtalk, "Лестер" намерен подписать полузащитника "ПСВ" Исмаэля Сайбари. Руд ван Нистелрой хорошо знаком с умениями марокканца, когда он возглавлял "красно-белых". Руководство "лис" готово поддержать нидерландца новыми подписаниями и дать ему все шансы сохранить клуб в Премьер-лиге. 23-летний игрок может играть на позиции центрального полузащитника, 10-го номера или правого вингера, если это потребуется, так что он может закрыть несколько зон в английском клубе. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 16 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Исмаэль Сайбари провел 16 матчей, где отметился 4 голами и 6 ассистами.