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Лестер хочет подписать полузащитника ПСВ
Ван Нистелрой очень хорошо знает навыки этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Под руководством нового менеджера ван Нистелроя "Лестер" победил "Вест Хэм" со счетом 3:1. "Лисы" находятся рядом с зоной вылета, но нидерландский специалист знает, что его команда нуждается в усилении.
По информации TEAMtalk, "Лестер" намерен подписать полузащитника "ПСВ" Исмаэля Сайбари. Руд ван Нистелрой хорошо знаком с умениями марокканца, когда он возглавлял "красно-белых". Руководство "лис" готово поддержать нидерландца новыми подписаниями и дать ему все шансы сохранить клуб в Премьер-лиге. 23-летний игрок может играть на позиции центрального полузащитника, 10-го номера или правого вингера, если это потребуется, так что он может закрыть несколько зон в английском клубе. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 16 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Исмаэль Сайбари провел 16 матчей, где отметился 4 голами и 6 ассистами.
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