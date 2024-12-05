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Сын бывшего известного игрока Манчестер Юнайтед насмехается над своим отцом в соцсетях. Что случилось?
Всему виной футбольная страсть
фото - ФК Брентфорд
Сын Дэвида Бекхэма решил потроллить своего звездного отца в соцсетях из-за поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала".
Ромео, 22-летний средний сын Дэвида Бекхэма, является ярым болельщиком "Арсенала". Он присутствовал на "Эмирейтс" во время матча 14-го тура АПЛ между "канонирами" и "красными дьяволами". После игры Ромео посвятил своему отцу несколько сториз в Инстаграм и пожелал ему "хороших снов".
Romeo Beckham trolling his Dad and Manchester United legend David Beckham after Arsenal’s win over United at the Emirates ???? pic.twitter.com/T3EEcCYRnV— ESPN UK (@ESPNUK) December 5, 2024
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Напомним, что Ромео Бекхэм тренировался в академии лондонского "Арсенала" в период с 2014 по 2015 год. Позже он был в структуре "Интера Майами" и "Брентфорда".
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