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Сын бывшего известного игрока Манчестер Юнайтед насмехается над своим отцом в соцсетях. Что случилось?

Англия

Всему виной футбольная страсть

Сын бывшего известного игрока Манчестер Юнайтед насмехается над своим отцом в соцсетях. Что случилось?

фото - ФК Брентфорд

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Сын Дэвида Бекхэма решил потроллить своего звездного отца в соцсетях из-за поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала".

Ромео, 22-летний средний сын Дэвида Бекхэма, является ярым болельщиком "Арсенала". Он присутствовал на "Эмирейтс" во время матча 14-го тура АПЛ между "канонирами" и "красными дьяволами". После игры Ромео посвятил своему отцу несколько сториз в Инстаграм и пожелал ему "хороших снов".

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Напомним, что Ромео Бекхэм тренировался в академии лондонского "Арсенала" в период с 2014 по 2015 год. Позже он был в структуре "Интера Майами" и "Брентфорда".

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Дэвид Бекхэм Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Ромео Бекхэм
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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