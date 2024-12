Сын бывшего известного игрока Манчестер Юнайтед насмехается над своим отцом в соцсетях. Что случилось?

Сын Дэвида Бекхэма решил потроллить своего звездного отца в соцсетях из-за поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала".

Ромео, 22-летний средний сын Дэвида Бекхэма, является ярым болельщиком "Арсенала". Он присутствовал на "Эмирейтс" во время матча 14-го тура АПЛ между "канонирами" и "красными дьяволами". После игры Ромео посвятил своему отцу несколько сториз в Инстаграм и пожелал ему "хороших снов".

Romeo Beckham trolling his Dad and Manchester United legend David Beckham after Arsenal’s win over United at the Emirates ???? pic.twitter.com/T3EEcCYRnV