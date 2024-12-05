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Один от вратаря ТОП-клуба. Английская Премьер-Лига показала номинантов на сейв ноября. Видео

Англия
Обновлено

Шесть сейвов

Один от вратаря ТОП-клуба. Английская Премьер-Лига показала номинантов на сейв ноября. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига показала номинантов на сейв ноября.

За награду борятся:

  • Аарон Рамсдейл («Саутгемптон») против Эвертона
  • Лукаш Фабьянски («Вест Хэм») против «Ноттингем Фореста»
  • Бернд Лено («Фулхэм») против «Брентфорда»
  • Марк Флеккен («Брентфорд») против «Эвертона»
  • Андре Онана («Манчестер Юнайтед») против «Ипсвича»
  • Мадс Хермансен («Лестер») против «Брентфорда».

В октябре награду за лучший сейв получил голкипер «Челси» Роберт Санчес.

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Английская Премьер-лига
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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