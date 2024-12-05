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Один от вратаря ТОП-клуба. Английская Премьер-Лига показала номинантов на сейв ноября. Видео
Шесть сейвов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига показала номинантов на сейв ноября.
За награду борятся:
- Аарон Рамсдейл («Саутгемптон») против Эвертона
- Лукаш Фабьянски («Вест Хэм») против «Ноттингем Фореста»
- Бернд Лено («Фулхэм») против «Брентфорда»
- Марк Флеккен («Брентфорд») против «Эвертона»
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед») против «Ипсвича»
- Мадс Хермансен («Лестер») против «Брентфорда».
Six spectacular saves, but which one is your favourite? ????— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
It's time to vote for November's Save of the Month!#PLAwards
В октябре награду за лучший сейв получил голкипер «Челси» Роберт Санчес.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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