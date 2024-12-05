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Доку: Гонка за титул Премьер-Лиги еще не закончилась
Жереми уверен в силах своей команды
Фото: premierleague.com
Левый вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку высказался о борьбе команды за титул Премьер-Лиги.
"Сейчас только декабрь... Если кто-то думает, что гонка за титул Премьер-лиги закончилась, пусть думают, что это так и есть.
Будем смотреть игру за игрой, будем стараться выигрывать как можно больше. Посмотрим в конце, что будет в конце сезона", - сказал Доку.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 26 очков после 14 сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" - 35 баллов.
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