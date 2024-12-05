Доку: Гонка за титул Премьер-Лиги еще не закончилась

Левый вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку высказался о борьбе команды за титул Премьер-Лиги.

"Сейчас только декабрь... Если кто-то думает, что гонка за титул Премьер-лиги закончилась, пусть думают, что это так и есть.

Будем смотреть игру за игрой, будем стараться выигрывать как можно больше. Посмотрим в конце, что будет в конце сезона", - сказал Доку.