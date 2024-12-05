  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Доку: Гонка за титул Премьер-Лиги еще не закончилась
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доку: Гонка за титул Премьер-Лиги еще не закончилась

Англия

Жереми уверен в силах своей команды

Доку: Гонка за титул Премьер-Лиги еще не закончилась

Фото: premierleague.com

Новина українською

Левый вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку высказался о борьбе команды за титул Премьер-Лиги.

"Сейчас только декабрь... Если кто-то думает, что гонка за титул Премьер-лиги закончилась, пусть думают, что это так и есть.

Будем смотреть игру за игрой, будем стараться выигрывать как можно больше. Посмотрим в конце, что будет в конце сезона", - сказал Доку.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 26 очков после 14 сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" - 35 баллов.

Читайте такжеМанчестер Сити победил впервые за 8 матчей
По теме
yellow-arrow
Несколько английских клубов заинтересованы в подписании опытного защитника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед выразил свою поддержку защитнику команды Люку Шоу
yellow-arrow
Ведущие лондонские клубы определились с основными вариантами усиления атаки
Манчестер Сити Жереми Доку
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости