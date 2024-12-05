Ведущие лондонские клубы определились с основными вариантами усиления атаки

Ведущие лондонские клубы, "Арсенал" и "Челси", присматриваются к нескольким одинаковым трансферным целям, включая одного из лучших нападающих АПЛ.

Как сообщают источники издания CaughtOffside, обе команды заинтересованы в подписании нападающего в следующем году. Форвард "Ньюкасла" Александер Исак, за которого "сороки" будут просить не менее 100 миллионов евро является одним из тех игроков, за которыми "канониры" и "синие" активно следят на английском рынке.

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Известно, что альтернативными вариантами считаются Виктор Осимхен из "Галатасарая" и Душан Влахович из "Ювентуса". Оба игрока будут доступны по цене в размере 75 миллионов евро, что делает их переход более доступным по сравнению с нападающим сборной Швеции.

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Напомним, что ранее сообщалось о значительном преимуществе "Челси" в борьбе за подписание Осимхена, поскольку один из конкурентов не сможет позволить себе такое дорогостоящее приобретение.