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Несколько английских клубов заинтересованы в подписании опытного защитника Манчестер Юнайтед

Англия

В следующем году игрок может стать свободным агентом

Несколько английских клубов заинтересованы в подписании опытного защитника Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

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Несколько английских клубов внимательно следят за ситуацией Гарри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".

По словам бывшего главного скаута "Манчестер Юнайтед", 31-летний английский защитник привлекает внимание ряда клубов АПЛ из-за неопределенности относительно его будущего на "Олд Траффорд".

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Мик Браун, который провел в структуре "МЮ" много лет на должности главного скаута, эксклюзивно для издания Football Insider сообщил, что некоторые английские клубы, которые заинтересованы в подписании Магуайра, могут сделать важный первый шаг, если станет известно, что он не будет продолжать сотрудничество с клубом. "Вест Хэм" является одним из тех клубов, которые продолжают следить за Магуайром. Ранее они пытались его подписать за 20 миллионов фунтов стерлингов, но их предложение было отклонено руководством "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что контракт 31-летнего защитника истекает в конце этого сезона, поэтому следующим летом Магуйар может стать свободным агентом и присоединиться к любому клубу бесплатно.

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Также добавим, что в этом сезоне Гарри Магуайр провел 11 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых ему удалось отличиться одним забитым мячом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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