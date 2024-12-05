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Тренер Манчестер Юнайтед выразил свою поддержку защитнику команды Люку Шоу
Мы поможем ему вернуться (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил свою поддержку левому защитнику команды Люку Шоу.
"Независимо от того, сколько времени понадобится для его возвращения, я буду с ним. Мы поможем ему вернуться. Не только "Манчестер Юнайтед", но и сборной Англии нужен такой игрок, как Люк Шоу, поэтому мы здесь, чтобы поддержать его.
С тех пор, как я приехал, я видел, как тяжело Люк работает в тренажерном зале и на поле. Если он будет продолжать в том же духе, то станет топ-игроком, а он нам нужен", - сказал специалист.
Люк вернулся на поле в ноябре после серьезной травмы. В этом сезоне защитник сыграл лишь в трех матчах.
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