Тренер Манчестер Юнайтед выразил свою поддержку защитнику команды Люку Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил свою поддержку левому защитнику команды Люку Шоу.

"Независимо от того, сколько времени понадобится для его возвращения, я буду с ним. Мы поможем ему вернуться. Не только "Манчестер Юнайтед", но и сборной Англии нужен такой игрок, как Люк Шоу, поэтому мы здесь, чтобы поддержать его.

С тех пор, как я приехал, я видел, как тяжело Люк работает в тренажерном зале и на поле. Если он будет продолжать в том же духе, то станет топ-игроком, а он нам нужен", - сказал специалист.