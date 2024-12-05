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Ассистент главного тренера Арсенала подпишет долгосрочное соглашение с клубом
Канониры строят свои планы на будущее
Фото - Twitter / X - Fabrizio Romano
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, ассистент главного тренера "Арсенала" Альберт Стейвенберг согласился подписать новый контракт с клубом до июня 2027 года.
Отмечается, что соглашение уже подписано и вскоре появится официальное объявление от клуба. Один из ключевых работников тренерского штаба Микеля Артеты решил остаться в Лондоне еще на три года.
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Напомним, что контракт 42-летнего испанского специалиста также рассчитан до 2027 года, но руководство "канониров" готовит для него новый долгосрочный контракт.
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