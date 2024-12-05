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Три клуба АПЛ следят за звездным хавбеком Боруссии Д
Скауты английских команд наблюдают за игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прогресс 24-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи не остался незамеченным.
Известно, что сразу три английских клуба проявили интерес к талантливому немецкому хавбеку. Среди команд, которые заинтересованы в возможном трансфере игрока называют "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси".
Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, представители каждого из этих клубов присутствовали на последнем матче между "Боруссией" и "Баварией" (1:1).
Напомним, что Феликс Нмеча присоединился к "Боруссии" летом 2023 года за 30 миллионов евро из "Вольфсбурга". Его действующий контракт рассчитан до 2028 года.
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В этом сезоне 24-летний Нмеча провел 18 матчей за "Дортмунд" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. По версии известного сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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