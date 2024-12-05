  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Три клуба АПЛ следят за звездным хавбеком Боруссии Д
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три клуба АПЛ следят за звездным хавбеком Боруссии Д

Англия

Скауты английских команд наблюдают за игроком

Три клуба АПЛ следят за звездным хавбеком Боруссии Д

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прогресс 24-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи не остался незамеченным.

Известно, что сразу три английских клуба проявили интерес к талантливому немецкому хавбеку. Среди команд, которые заинтересованы в возможном трансфере игрока называют "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси".

Читайте такжеАнглийские топ-клубы следят за талантливым нападающим Боруссии

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, представители каждого из этих клубов присутствовали на последнем матче между "Боруссией" и "Баварией" (1:1).

Напомним, что Феликс Нмеча присоединился к "Боруссии" летом 2023 года за 30 миллионов евро из "Вольфсбурга". Его действующий контракт рассчитан до 2028 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 24-летний Нмеча провел 18 матчей за "Дортмунд" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. По версии известного сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ассистент главного тренера Арсенала подпишет долгосрочное соглашение с клубом
yellow-arrow
ПСЖ готов вести борьбу с клубами АПЛ за перспективного нападающего из Серии А
yellow-arrow
Несколько английских клубов заинтересованы в подписании опытного защитника Манчестер Юнайтед
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Ньюкасл Манчестер Юнайтед Феликс Нмеча
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости