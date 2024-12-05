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Не был тренером почти 2 года. Вест Хэм может возглавить экс-наставник гранда Английской Премьер-Лиги
Интересный вариант
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" может возглавить экс-тренер гранда Английской Премьер-Лиги.
По сообщению Football London, Грэм Поттер может заменить Хулена Лопетеги в "Вест Хэме". На испанского тренера оказывается давление из-за высоких трат летом и неутешительных результатов клуба.
Поттер после увольнения из "Челси" 20 месяцев не работал и отклонял предложения возглавить клубы.
На этой неделе он дал интервью Amazon Prime, в котором заявил, что рассмотрит любое предложение о тренерстве. Сейчас же Поттер занимается анализом освещения игры СМИ.
"Как я уже говорил, открыт для всего. В то же время мне действительно нравится эта [научная деятельность], потому что она даёт другую точку зрения.
"Вы видите это своими глазами и то, как СМИ освещают игру. Это всегда интересно. Это другой взгляд, и как только вы его поймёте, вам станет только лучше. Мне это понравилось" , — сказал Поттер.
Сейчас "Вест Хэм" под руководством Хулена Лопетеги занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.
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