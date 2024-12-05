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Тренер Вулверхэмптона находится под давлением из-за двух поражений подряд
Ближайший матч против тренера в таком же положении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Вулверхэмптона" находится под давлением из-за двух поражений подряд.
Главный тренер "волков" Гари О’Нил борется за сохранение своей должности.
По словам DailyMail, два поражения подряд от "Борнмута" и "Эвертона" ставят О’Нила под угрозу. В последнем матче на "Гудиссон Парк" болельщики "волков" освистали своего тренера.
"Болельщики "Вулверхэмптона" освистали своего тренера в матче против "Эвертона", и некоторые уже отвернулись от О’Нила, чья команда находится в нижней части турнирной таблицы", - сообщил источник.
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DailyMail считает, что результаты и выступления определят дальнейшую судьбу О’Нила.
В данный момент "Вулверхэмптон" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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