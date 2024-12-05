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Тренер Манчестер Юнайтед - после поражения против Арсенала: Нам нужно больше идей. Вы видите, как это тяжело

Англия

Аморим поделился своими мыслями

Тренер Манчестер Юнайтед - после поражения против Арсенала: Нам нужно больше идей. Вы видите, как это тяжело

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", проанализировал игру своей команды после поражения от "Арсенала" со счетом 0:2 в рамках 14-го тура АПЛ.

"Вы видите структуру, видите идею. Вы можете видеть взаимодействие между центральными защитниками и полузащитой. Но потом вы видите, что нам нужно работать в последней трети поля. Нам нужно больше идей. Вы видите, как это трудно", - сказал Аморим.

Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Подопечные Аморима имеют 19 очков.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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