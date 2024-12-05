Тренер Манчестер Юнайтед - после поражения против Арсенала: Нам нужно больше идей. Вы видите, как это тяжело

Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", проанализировал игру своей команды после поражения от "Арсенала" со счетом 0:2 в рамках 14-го тура АПЛ.

"Вы видите структуру, видите идею. Вы можете видеть взаимодействие между центральными защитниками и полузащитой. Но потом вы видите, что нам нужно работать в последней трети поля. Нам нужно больше идей. Вы видите, как это трудно", - сказал Аморим.