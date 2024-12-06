АПЛ. Забарный останавливает Тоттенхэм, а Марку Силва шокирует Брайтон

14-й тур Английской Премьер-лиги завершился двумя матчами в четверг. "Фулхэм" принимал у себя дома "Брайтон", а "Тоттенхэм" приехал в гости к Илье Забарному и его команде. Об этих двух встречах поговорим подробнее далее.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Фулхэм" — "Брайтон" 3:1

Голы: Ивоби (4, 87), О'Райли (79, автогол) — Балеба (56)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп, Бесси, Робинсон — Ивоби, Берге (Куэнка, 90+1) — Уилсон (Кинг, 80), Смит-Роу (Перейра, 71), Нелсон (Траоре, 71) — Муниз (Хименес, 80)

"Брайтон": Вербрюгген — ван Хеке (Лампти, 72), Данк, Игорь — Виффер (Груда, 86), О'Райли (Рюттер, 81), Балеба, Эступиньян — Адингра (Минте, 80), Митома — Педро (Фергюсон, 80)

Предупреждения: Берге (32), Перейра (90+3) — ван Хеке (63), Данк (85)

Матч, в котором ключевой стала реализация собственных моментов, иначе эту победу команды Марку Силвы не объяснишь. Некоторые осложнения еще накануне у "Брайтона" были, Фабиан Гюрцелер не мог быть рядом с командой на бровке из-за дисквалификации. Возможно, именно поэтому сегодня "чайки" просто не могли реализовывать то, что создавали?

Как бы там ни было, но именно гости владели инициативой практически весь матч, несмотря на то, что "Фулхэм" очень быстро открыл счет в матче. Алекс Ивоби будто чувствовал, что здесь нужно забивать быстро и играть по счету, иначе отставание от "Брайтона" в турнирной таблице не сократить.

Весь первый тайм и начало второго "чайки" потратили на то, чтобы выровнять счет на табло. Моментов хватало, но удалось это сделать уже во второй половине встречи благодаря стараниям Карлоса Балеба. Вот она справедливость, показалось на первый взгляд, но продолжения банкета от гостей мы не увидели. Вообще после этого игра увязла вплоть до углового на 79-й минуте.

Да, именно угловой помог "дачникам" снова выйти вперед и забили даже не они, а О'Райли, от спины которого круглый залетел в сетку ворот. А когда парни Гюрцелера полетели снова сравнивать, то получили еще одну пощечину от Ивоби. Победа 3:1 при не очень впечатляющей игре, просто использовали то, что создали. "Фулхэм" в этом сезоне не перестает удивлять результатами и такой вынос "Брайтону" - очередной подвиг от подопечных Марку Силвы, хоть и не без доли удачи. "Чайки" остаются 5-ми, вот только теперь "Фулхэм" подбирается к ним на расстояние одного балла и сидит на 6-й строчке.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Борнмут" — "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Хейсен (17)

*На 72-й минуте гол Эванилсона был отменен из-за офсайда

"Борнмут": Кепа — Смит, Забарный, Хейсен, Керкез — Адамс, Кристи (Кук, 77) — Семеньо (Брукс, 85), Клюйверт (Уаттара, 64), Тваернье (Биллинг, 85) — Эванилсон (Унал, 85)

"Тоттенхэм": Форстер — Грей, Дрегушин, Дэвис (Порро, 62), Удоджи — Сарр (Сон, 57), Биссума (Бергвалл, 80), Маддисон (Вернер, 80) — Джонсон, Соланке, Кулусевски

Предупреждения: Кепа (62), Адамс (68) — Дэвис (4), Биссума (21)

Конечно, Анге Постекоглу может долго рассказывать о травмах в команде, которые влияют на качество выступлений, вот только это не помешало им на "Этихаде" развалить "Сити", однако из недели в неделю мешает играть против других команд. Приезд на "Виталити Стэдиум" обычно ничего хорошего не означает для гостей, "Борнмут" просто великолепно играет в домашних стенах, хотя и все еще любит пропускать голы.

И вот после очередной серии из поражений и ничьих против более слабых коллективов и разгрома "горожан", они приехали к скромному "Борнмуту", в стартовом составе которого оказался Илья Забарный. Как думаете, что показали сегодня "шпоры"?

В первом тайме вообще ничего, вот просто ничегошеньки. Это был ленивый и безыдейный футбол, которому легко противостояли подопечные Андони Ираолы. Открыли счет "вишни" еще в первом тайме после углового, точный удар головой в дальний угол на счету у Дина Хейсена. И даже этот гол не заставил "шпор" лететь в атаку. Кстати, на смене сегодня оказался Сон, все же слишком большие нагрузки идут на корейца после травмы, поэтому нужна ротация.

Сон вышел во втором тайме, но еще до его выхода мы наконец увидели уже привычную команду Постекоглу, со скоростью, шириной и постоянным давлением на соперника. Благодаря этому они даже сравняли счет, вот только корейский нападающий лондонцев оказался в офсайде, который сразу же зафиксировали. Затем еще несколько хороших моментов, однако не хватало точности. Кажется, что после такого сильного отрезка и отсутствия результата, "шпоры" опустили руки.

К делу вернулись "вишни", которые создали еще несколько просто убойных моментов, забили еще один гол, правда также из офсайда, они должны были выигрывать с большим отрывом в счете, учитывая количество и качество моментов, но хватило и одного точного удара.

Очередной классный матч от Ильи Забарного и его партнеров, они показали класс и заслуженно победили. Для "Тоттенхэма" это уже настолько привычная история, что другого и не ожидалось. Зато, почти наверняка, они разгромят "Челси" в воскресенье, вот вообще никто не удивится.