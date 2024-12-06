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Дачники врываются в зону еврокубков. Фулхэм – Брайтон 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Лондонский коллектив в этом сезоне может претендовать на высокие места

Дачники врываются в зону еврокубков. Фулхэм – Брайтон 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Sky Sports

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Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте и нанесли единственный удар в створ в первом тайме. "Чайки" 9 раз пробивали по воротам, но отличиться до перерыва не смогли. Также "Альбион" владел преимуществом в контроле мяча (61%). Во второй половине встречи статистические показатели выровнялись, а "Фулхэм" снова продемонстрировал хорошую реализацию.

Подопечные Силвы набирают 22 балла и поднимаются на 6 позицию. 8 декабря команда будет принимать "Арсенал". Клуб из графства Восточный Сассекс занимает 5 место (23 очка). Впереди гостевой поединок против "Лестера".

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Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ

Лондон. Крэйвен Коттедж

Фулхэм – Брайтон 3:1

Голы: Ивоби 4, 87, О'Райли, 79 (аг) – Балеба, 56

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Фулхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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