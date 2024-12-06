Дачники врываются в зону еврокубков. Фулхэм – Брайтон 3:1. Обзор матча и видео голов

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте и нанесли единственный удар в створ в первом тайме. "Чайки" 9 раз пробивали по воротам, но отличиться до перерыва не смогли. Также "Альбион" владел преимуществом в контроле мяча (61%). Во второй половине встречи статистические показатели выровнялись, а "Фулхэм" снова продемонстрировал хорошую реализацию.

Подопечные Силвы набирают 22 балла и поднимаются на 6 позицию. 8 декабря команда будет принимать "Арсенал". Клуб из графства Восточный Сассекс занимает 5 место (23 очка). Впереди гостевой поединок против "Лестера".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ

Лондон. Крэйвен Коттедж

Фулхэм – Брайтон 3:1

Голы: Ивоби 4, 87, О'Райли, 79 (аг) – Балеба, 56