33 удара – 1 забитый мяч. Борнмут – Тоттенхэм 1:0. Обзор матча и видео гола

В первом тайме была почти равная игра – только во владении "шпоры" существенно преобладали соперника (67%). После перерыва хозяева значительно прибавили в атакующих действиях и нанесли 16 ударов, но в половине случаев мяч пролетал мимо. Команда могла удвоить преимущество, но взятие ворот отменили – Эванилсон находился в офсайде.

"Борнмут" поднялся на 9-ю строчку (21 балл). 8 декабря коллектив сыграет против "Ипсвича" на выезде. "Лилии" расположились на 10-й позиции (20 очков). Впереди домашняя встреча с "Челси".

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Смотрите обзор матча 14-го тура АПЛ

Борнмут. Виталити Стедиум

Борнмут – Тоттенхэм 1:0

Гол: Хейсен, 17