Представители Серии А и Лиги 1 хотят подписать одноклубника Мудрика

Бенуа Бадьяшиль выглядел выдающимся молодым талантом во время своей карьеры в бывшем клубе "Монако", но в Премьер-лиге у него пока что не складывается. Защитник "Челси" сталкивается с неопределенным будущим в клубе, поскольку две европейские команды проявляют к нему интерес в преддверии январского трансферного окна.

По информации Caught Offside, "Марсель" провел предварительные переговоры о подписании контракта с французом, в то время, как он также есть в списке потенциальных целей "Ювентуса". Энцо Мареска высоко ценит центрального защитника и хотел бы сохранить веру в него, даже если он еще не показал свою лучшую форму за "синих". Итальянский тренер предпочитает оставить игрока в "Челси" еще на некоторое время и дать ему больше шансов для развития, хотя клуб может санкционировать продажу 23-летнего футболиста, если получит достаточно хорошее предложение.

Добавим, что в нынешней кампании Бенуа Бадьяшиль сыграл 11 матчей, однако никакими результативными действиями не отличался.