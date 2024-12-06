Постекоглу насчет ссоры с некоторыми фанатами шпор: Они дали мне прямую обратную связь, которую я принял во внимание

Вчера "Тоттенхэм" потерпел выездное поражение от "Борнмута" со счетом 0:1. Сразу после окончания матча на стадионе "Виталити" Постекоглу указал на группу фанатов "шпор", которые выражали свой гнев в адрес австралийского специалиста. Они обменялись несколькими словами, прежде чем стюард попытался разрядить ситуацию.

"Они [фанаты] были разочарованы, и это правильно. Они дали мне прямую обратную связь, которую я принял во внимание. Мне не понравилось то, что было сказано, потому что я человек, но с этим надо справляться.Я работаю достаточно долго, чтобы знать, что когда дела идут не очень хорошо, вы должны понимать разочарование и разочарование. И они справедливо разочарованы, потому что мы отдалились от игры в футбол. Но это нормально. Я со всем этим смирился. Все, что я могу сказать, это то, что я очень разочарован, и я полон решимости все исправить и буду продолжать бороться до тех пор, пока мы это не сделаем", - цитирует слова Постекоглу BBC.

Добавим, что с 20 очками "Тоттенхэм" занимает 10-е место в турнирной таблице. Следующую игру "шпоры" сыграют 8 декабря против "Челси".